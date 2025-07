Il Valencia ha inviato una proposta di rinnovo di contratto al proprio difensore Cristhian Mosquera. La notizia è dell'emittente spagnola Cadena SER: la proposta economica è significativa, in quanto andrebbe a migliorare sensibilmente lo stipendio del Nazionale Under 21 iberico e lo collocherebbe in una posizione salariale molto diversa all'interno della squadra rispetto a quella in cui si trovava fino alla scorsa stagione.

Di fronte alla minaccia dell'Arsenal, che ha già avanzato un'offerta per il giocatore e ne sta preparando un'altra da quasi venti milioni, il Valencia si sta muovendo e cerca di trattenere Mosquera. Cadena SER ha rivelato il 6 giugno che il club valenciano aveva informato l'agente del giocatore, Sergio Barila, della sua volontà di rinnovargli il contratto. Quattro giorni dopo, Barila stesso è stato informato personalmente di questa intenzione presso gli uffici del Valencia.