Mentre il futuro di Hakan Calhanoglu sembra essere ora dopo ora sempre più lontano da Milano, l'Inter inizia a muoversi per la mediana del futuro con un nome cerchiato in rosso: Angelo Stiller. Il centrocampista tedesco dello Stoccarda, riferisce Sportitalia, è un profilo "alto nelle liste" del club nerazzurro nel caso in cui il turco dovesse cambiare maglia.

Per arrivare alla quadra potrebbero tornare utili anche altri incastri. Uno di questi riguarda Aleksandar Stankovic, corteggiato dal Club Brugge (che l'ha individuato come erede ideale di Ardon Jashari) ma anche dallo stesso Stoccarda, che rimpiazzarebbe così l'eventuale addio del classe 2001 nato a Monaco di Baviera.