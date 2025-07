Fluminense-Al-Hilal sarà il quarto di finale a sorpresa del Mondiale per Club, dopo che nella notte la formazione di Simone Inzaghi ha steso clamorosamente il Manchester City. Una partita che Malcom, esterno brasiliano della squadra di Riyadh, presenta così: "Sarà una partita molto difficile (contro il Fluminense). Conosco bene le squadre brasiliane. Sarà una partita equilibrata, come quelle che abbiamo fatto contro Manchester City e Real Madrid. E speriamo di fare un grande spettacolo. Dobbiamo anche congratularci con le squadre brasiliane, è molto importante per il calcio brasiliano. Sono molto orgoglioso, le quattro squadre che hanno giocato il Mondiale sono state molto brave, molto competitive. Ora vincerà chi commetterà meno errori, e spero che sia l'Al Hilal. Sarà una grande partita", le sue parole a CazeTV.