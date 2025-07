Massimo Paganin, ospite negli studi di Mediaset, commenta così la prestazione dell'Inter contro il Fluminense: "Era un test importante ma Chivu non è stato in gradi di incidere più di tanto. L'Inter sta ancora lavorando con i principi di Inzgahi. Tatticamente stasera non era pronta ad affrontare un 3-4-3, i nerazzurri sono stati sorpresi dal pressing alto e De Vrij ha fatto fatica. Nella ripresa la squadra ha trovato fluidità di manovra creando occasioni per agguantare il risultato. Ma alla fine è sembrata svuotata dal punto di vista mentale, i brasiliani si trovavano meglio con questo clima caldo e hanno dato di più. Le squadre brasiliane ora sono nel pieno del loro campionato, stanno bene dal punto di vista psico-fisico. L'Inter però le occasioni le ha avute, la partita c'è stata, ma è arrivata in un momento della stagione in cui ha necessità di recuperare energie".