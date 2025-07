La vittoria per 2-0 del Fluminense sull'Inter negli ottavi di finale del Mondiale per Club non è stata una sorpresa per Carlos Augusto. Il terzino nerazzurro, intervistato nel dopopartita da CNN Brasil, ha elogiato la formazione di Renato Portaluppi per quanto espresso ieri sera a Charlotte: "Per noi brasiliani non è una sorpresa, perché guardiamo molto il campionato brasiliano. È una squadra molto organizzata, con giocatori di qualità. Alla prima occasione che hanno avuto, hanno segnato un gol, il che ha complicato la partita, e hanno fatto molto bene il loro lavoro nel difendere e sfruttare le ripartenze", ha spiegato l'ex Monza.

Carlos Augusto non ha mancato di sottolineare l'ottimo rendimento complessivo delle formazioni brasiliane a questa competizione: "Sappiamo che ci sono diverse circostanze. Dobbiamo congratularci con le squadre brasiliane, hanno mostrato cos'è il loro calcio. Non è qualcosa che si può seguire all'estero, però in questo Mondiale si è vista la forza di tutti i club, non solo del Fluminense", ha concluso.