Potrebbe essere una risposta a Lautaro Martinez, quella che Sinem Calhanoglu, moglie del centrocampista dell'Inter, ha postato in una storia su Instagram. Giusto ieri sera, dopo l'eliminazione al Mondiale per club, il capitano nerazzurro ha fatto un appello ben preciso parlando di "cose che non mi sono piaciute, chi vuole restare resti e chi non vuole farlo vada via, perché qui giochiamo per centrare obiettivi".

"Alcune persone non sono leali a te. Sono leali al loro aver bisogno di te. Una volta che i loro bisogni cambiano, lo stesso vale per la loro lealtà. Non rimpiangere di avere un buon cuore. Tutte le cose belle tornano e si moltiplicano", messaggio scritto taggando il marito.