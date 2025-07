Il futuro di Aleksandar Stankovic potrebbe essere in Belgio. Il Club Brugge - riferisce l'esperto di mercato belga, Sacha Tavolieri - è seriamente interessato al giovane centrocampista dell'Inter, reduce dalla positiva annata in prestito al Lucerna (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE). Il figlio di Deki sarebbe il candidato per sostituire Ardon Jashari nel caso in cui lo svizzero lasci il club (su di lui è forte l'interesse del Milan).

"Stankovic è favorevole al trasferimento, dato che non si prevede che le condizioni personali rappresentino un problema - aggiunge il giornalista su X -. Anche i colloqui tra i club dovrebbero iniziare presto".

