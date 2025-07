Sempre più derby milanese per Giovanni Leoni, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport. Il classe 2006, con appena 17 presenze in Serie A, ha già la fila dietro. Il Parma sa che ha ancora un enorme margine di crescita e per questo vorrebbe trattenerlo almeno un'altra stagione. Ma in caso di proposte "indecenti" tutto cambierebbe.

L'Inter - conferma la rosea - si è tenuta da parte 30 milioni per lui, ma non sarebbero ancora sufficienti per strapparlo agli emiliani. Il Milan, invece, per affondare il colpo attende l'addio di Thiaw: accordo col Como a 25 milioni, ma il tedesco non pare convinto della destinazione.

E Leoni come vive il momento? "Con tranquillità. A dispetto dei 18 anni, il ragazzone di Roma ha già una maturità inusuale per la sua età e nel frattempo ha curato l’infortunio rimediato nel finale di campionato. Sa che prima o poi arriverà l’ora del grande salto, che sia al Milan, all’Inter, alla Juve o altrove. Ma se non dovesse essere già in questa estate, poco male. Nel processo di crescita, giocare un altro torneo di Serie A col Parma - stavolta da titolare inamovibile - può farlo arrivare più pronto a una big. Anche se, sia al Milan che all’Inter, potrebbe contare subito su sponde importanti: in rossonero, come detto, Allegri, che di lui ha già parlato con l’amico Cherubini; sull’altra sponda del Naviglio, Cristian Chivu, il suo ultimo allenatore in Emilia. Il derby di mercato intanto è già partito. E se finisse 0-0, probabile ci sarebbe la gara di ritorno nel 2026, se non già a gennaio".