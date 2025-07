Importante rinnovo di contratto per l'Inter femminile. Sul sito ufficiale della società è stato infatti annunciato il prolungamento fino al 30 giugno 2029 con l'estremo difensore Cecilia Ran Runarsdottir. Il portiere islandese classe 2003 è arrivata nell'estate dello scorso anno ed è stato premiato come miglior portiere della Serie A Femminile.

Dopo l'ufficializzazione del rinnovo, arrivano anche le parole della giocatrice ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contenta di questo rinnovo, penso dimostri quelle che sono le ambizioni mie e del club. L'Inter è cresciuta molto negli ultimi anni, sono molto orgogliosa di quanto fatto. Il momento più importante in nerazzurro è stato ovviamente il raggiungimento della Champions League per la prima volta nella nostra storia. Ora voglio continuare a giocare e migliorare, mentre per la squadra auspico si possa continuare a rompere le barriere, sono davvero contenta di far parte di tutto questo".