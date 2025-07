Ai microfoni di Tutto Mercato Web, Oscar Damiani ha espresso la sua stima nei confronti del giovane attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito: "Mi piace. Lui come gli altri fratelli. Sono forti, in gamba. Queste sono le elle storie di calcio che ci piacciono”, ha dichiarato l'ex calciatore di Genoa, Napoli e Milan.

L’Inter ha puntato su Chivu, la vera novità è in casa Parma. E la Juve ha confermato Tudor dopo la permanenza di Conte a Napoli.

“Gli allenatori sono importanti. L’Inter rimane la squadra che lavora meglio. Mi aspetto qualcosa in più dal Milan, ma con Allegri e Tare siamo in buone mani. Speriamo che arrivino anche i risultati”.