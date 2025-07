Dopo la mina deflagrata al termine della partita contro il Fluminense, col botta e risposta a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, Beppe Bergomi, intervenuto su Sky Sport, si schiera apertamente a favore del turco: "Io quello che conosco meglio è Calhanoglu, e so che è un ragazzo che tiene tantissimo all’Inter, vuole bene a questa maglia. Aveva manifestato la volontà in passato di chiudere al Galatasaray però ha ancora 31 anni e per me può dare ancora tantissimo. Prima di separarmi da lui, ci penserei tantissimo perché è un ragazzo straordinario al quale Simone Inzaghi ha trovato un ruolo perfetto. Non si è mai tirato indietro, è andato negli Stati Uniti da infortunato e si è fatto di nuovo male; quest'anno ha avuto qualche infortunio di troppo, però è un giocatore troppo prezioso. In questi momenti di difficoltà bisogna mantenere la calma e ragionare perché questo è un gruppo che non è mai stato il più forte ma è sempre stato bravo ad andare oltre e battere determinati avversari sulla carta più forti. I quattro anni di Inzaghi sono stati bellissimi, tutti ora si rendono conto della forza dell'allenatore".

Per lo Zio, uno spiraglio per ricomporre la frattura va trovato: "Bisogna stare tranquilli, tutto si può ricucire con calma. Sicuramente Calhanoglu vuole bene all’Inter, come Beppe Marotta e il capitano. E lo ha anche dimostrato sul campo. Quindi, se c’è uno spiraglio per poter rimettere insieme la questione, ci penserei bene prima di perdere un giocatore che garantisce 12-13 gol e 7-8 assist all'anno e ha dato tanto in regia, interdizione e personalità, specie per il gioco che fa l'Inter che è stata la numero uno in Italia sui calci piazzati".