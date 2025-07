Nuovo acquisto per il Como che rinforza il reparto offensivo con l'arrivo di Jayden Addai, attaccante esterno che arriva a titolo definitivo dall'AZ Alkmaar per 14 milioni di euro.

"Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante olandese Jayden Addai dall’AZ Alkmaar - si legge nella nota del club -. Il 19enne si unisce al club con un accordo a titolo definitivo fino a giugno 2030. Cresciuto nel rinomato settore giovanile dell’AZ, Addai ha esordito in Eredivisie la scorsa stagione e ha fatto parte della squadra dell’AZ che ha vinto la UEFA Youth League, dopo aver già segnato 15 gol in Eerste Divisie con lo Jong AZ. Commentando l’ingaggio, l’allenatore Cesc Fàbregas ha dichiarato: "Jayden è diretto, tecnico e coraggioso. Ha già dimostrato di possedere qualità ad alto livello e crediamo che il Como sia il posto perfetto per lui per crescere e migliorare. Siamo entusiasti di averlo con noi".

Como 1907 is pleased to confirm the signing of Dutch winger Jayden Addai from AZ Alkmaar. The 19-year-old joins the club on a permanent deal until June 2030.



