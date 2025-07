Il Bologna ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Martin Vitik, difensore classe 2003 prelevato dallo Sparta Praga. Nel comunicato col quale i felsinei annunciano questo nuovo innesto, il giocatore ceco viene descritto così: "Abile nei duelli fisici, in particolar modo in quelli aerei, grazie alla sua forza fisica. Reduce da un’importante stagione con lo Sparta Praga, fra campionato e coppe ha ottenuto 42 presenze, contribuendo al percorso in Champions League della formazione ceca e al quarto posto ottenuto in Chance Liga. Lascia ora il Club dopo 192 presenze e 21 reti complessive tra lega nazionale, coppa nazionale e coppe europee".

L'arrivo di Vitik rappresenta il viatico definitivo per la partenza di Sam Beukema, destinato a lasciare l'Emilia per raggiungere Antonio Conte e indossare la maglia del Napoli campione d'Italia.