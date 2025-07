Era stato inseguito dall'Inter qualche anno fa, ma all'epoca l'Arsenal sembrava puntare fortemente su di lui e non voleva privarsene a meno di offerte pesanti. A distanza di qualche stagione, però, la parabola di Takehiro Tomiyasu coi Gunners si è esaurita: quest'oggi, infatti, il club londinese ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione contrattuale col centrale nipponico, arrivato dal Bologna nell'estate del 2021, che ha collezionato 84 presenze in tutte le competizioni.

La decisione, si legge nella nota, è arrivata dopo che gli infortuni hanno limitato la presenza del giocatore in campo nelle ultime due stagioni: la scorsa stagione Tomiyasu ha collezionato una sola presenza come sostituto. Si è quindi concordato di comune accordo di rescindere il contratto di Tomi per consentirgli di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.