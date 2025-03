"Il mio idolo è Sergio Ramos, poi studio da Acerbi, De Vrij e Bastoni. Mi dicono sempre di restare tranquillo e giocare come so. Poi in Primavera, da capitano, cerco di essere un leader". Così Christos Alexiou, capitano dell'Inter Primavera, parlando alla Gazzetta dello Sport due giorni dopo l'impresa compiuta dai ragazzi di Andrea Zanchetta in Youth League. Dove, grazie a un suo gol allo scadere, sono riusciti a portare la gara con il Bayern Monaco ai rigori per poi vincerla e qualificarsi ai quarti di finale.