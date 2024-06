"Per sempre nel mio cuore. Grazie Napoli". È questa la risposta che Piotr Zielinski affida a una storia su Instagram per replicare al saluto del Napoli che oggi, alla scadenza del contratto, ha ufficializzato la separazione con il centrocampista polacco dopo 8 anni insieme. Zielinski, come noto, è destinato a sposare l'Inter a parametro zero.

