Sono terminate le visite mediche di Josep Martinez, che diventerà a breve un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore ha da poco lasciato il Coni e ora si sposterà in hotel. Nel pomeriggio è atteso invece in sede per la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro.

‼️ Martinez Day, il portiere spagnolo lascia il Coni: terminate le visite mediche pic.twitter.com/7gTSuVqbv6 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 4, 2024