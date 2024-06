Seconda visita in nove giorni nella sede dell'Inter per Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, arrivato poco prima delle 16 in viale della Liberazione. A stretto giro di posta, in seguito, si è presentato anche l'agente Beppe Riso, probabilmente per parlare del rinnovo del baby Matteo Lavelli e di Gaetano Oristanio, la contropartita prescelta dal Genoa nell'affare che porterebbe Josep Martinez alla corte di Simone Inzaghi. Di seguito i video girati dal nostro inviato:

‼️ Riso arriva nella sede dell'Inter: rush finale per il passaggio di Oristanio al Genoa nell'affare Martinez ⬇️ pic.twitter.com/oJkzZswS71 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 20, 2024