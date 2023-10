Marcus Thuram è il protagonista assoluto di Inter-Roma ed è chiamato a commentare il match appena concluso a San Siro, deciso dalla sua zampata, ai microfoni di DAZN.

Oggi, nella notte di Lukaku, hai deciso tu. Per molti interisti si chiude un ciclo.

"Io non mi concentro su queste cose, volevamo e abbiamo preso i tre punti. Ho segnato e sono contento, le altre cose non m interessano".

Cosa è successo tra te e Cristante nel finale?

"Cose da campo che rimangono in campo, ora siamo fuori. Ci godiamo la vittoria".

Come è stata l'esultanza sotto la Nord? Sembra te la sia goduta.

"Come col Benfica o col Torino. È sempre un piacere fare un gol, soprattutto in casa e davanti ai tifosi. Ogni partita a San Siro è speciale, sono molto contento di segnare qui".

Ti aspettavi di essere subito così decisivo?

"Son venuto qua, ho lavorato duro e ho parlato con i compagni. Faccio gol e assist, ma l'importante è che la squadra vinca. Sta vincendo e sono contento".

