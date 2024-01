Torna a parlare Igli Tare. L'ex ds della Lazio è stato infatti sentito da TVPlay, dove ha parlato anche di Simone Inzaghi e della sua Inter in corsa per lo Scudetto: "Con il suo lavoro svolto in questi anni ha risposto a tutti. Fare un paragone con Massimiliano Allegri è ingiusto, per il fatto che Allegri ha già vinto tanto con la Juve ed è un allenatore affermato. Inzaghi è la novità e ora sta facendo un percorso più grande. Sono tutti e due dei grandi allenatori. Scudetto? Come favorita vedo la Juventus, perché ha la possibilità di giocare una partita a settimana. L’Inter è quella che negli ultimi anni ha lavorato meglio ed è una squadra fortissima. Come qualità di gioco l’Inter è superiore, ma vedendo il calendario di febbraio non sarà semplice per loro gestire infortuni e squalifiche. La classifica è molto corta e la Juve tiene botta. Tutto si deciderà a fine marzo, secondo me”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!