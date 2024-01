E' praticamente fatta per Lucien Agoumé al Siviglia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista francese classe 2002, dopo aver declinato la corte del Marsiglia, ha deciso di trasferirsi in prestito con opzione di acquisto non obbligatoria al club spagnolo. L'Inter, proprietaria del suo cartellino, si è garantita il diritto di un eventuale controriscatto. L'ex Troyes, aggiunge il giornalista su X, viaggerà in queste ore alla volta dell'Andalusia per mettere nero su bianco l'accordo.

🚨️ Lucien Agoumé to Sevilla, here we go! Agreement in place on loan deal plus buy option clause not mandatory.



Understand Agoumé travels to Sevilla today ✈️



Inter will keep potential buy back clause for Agoumé.



️️ OM left the negotiations today due to player’s doubts. pic.twitter.com/5NVlImsLOR