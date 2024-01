"Il Leicester City si sta avvicinando all'accordo con Stefano Sensi". L'ulteriore conferma arriva da Fabrizio Romano, che su X aggiorna sulla trattativa che porterà il centrocampista a fare le valigie per volare in Inghilterra: "C'è il via libera per procedere nelle fasi finali della trattativa con l'Inter per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Si tratta solo degli ultimi dettagli, poi l'affare potrà essere concluso".

🚨 Understand Leicester City are now closing in on Stefano Sensi deal.



There’s green light to proceed in final stages of negotiations with Inter for fee close to €2m.



It’s just about final details then the deal can be completed. pic.twitter.com/8TE2rhdLvv