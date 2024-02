L'Inter ha adottato una strategia aggressiva sul mercato, portandosi avanti per l'estate con i colpi a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski che verranno annunciati nelle prossime settimane. Il più del lavoro, insomma, Beppe Marotta e Piero Ausilio lo hanno fatto, come sottolineato dall’operatore di mercato Oscar Damiani jr ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "L’Inter non farà molto, ha già una squadra competitiva. Avendo preso Zielinski e Taremi non credo che farà altro. Dipenderà comunque molto dalle uscite”.