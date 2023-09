Pesante sconfitta ieri al Gewiss Stadium per il Monza di Raffaele Palladino, uscito sconfitto col punteggio di 3-0. A fine partita, il tecnico biancorosso ha analizzato la prestazione sottolineando una carenza non di poco conto per i brianzoli: "Avendo perso Carlos Augusto è complicato andare a ritrovare quei gol da un'altra parte. Ci proveremo, è compito mio mettere la squadra nelle condizioni di poter fare il massimo anche sul piano realizzativo.

Non farei paragoni perché siamo una squadra diversa, più giovane. La società ha fatto un mercato di questo tipo, è un campionato diverso e molto equilibrato. Faremo il possibile per raggiungere il prima possibile la salvezza".