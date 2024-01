Quale sogno di mercato esaudirebbe Beppe Marotta, se Steven Zhang gli desse carta bianca? Stuzzicato da Fedez, nel corso del podcast "Wolf - Storie che contano, l'ad dell'Inter ha risposto così: "Difficile fare nomi, ne dovrei fare trenta - le parole del dirigente varesino -. Ce ne sono tanti, dico solo il concetto sul quale lavorerei: non punterei solo su un giocatore, ma su diversi giocatori, Ma ora l'Inter è una squadra forte, quindi sarebbe una mancanza di rispetto dire qualche nome. Non posso, non posso, preferisco non dirlo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!