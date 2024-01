Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pierpaolo Marino ha commentato la trattativa tra Napoli e Udinese per Lazar Samardzic: "Samardzic è sicuramente da Napoli, ma i tempi di inserimento dipenderanno dall’allenatore, dalla simbiosi con l’ambiente e la sintonia con i compagni. I gol che ha fatto vedere al Maradona valgono già ogni commento che si può fare a parole. Ragazzo capace di gesti straordinari: se hai nel DNA quei colpi lì, è solo questione di tempo e di continuità, per dare un apporto importante anche in una grande squadra".

Sul paragone con Piotr Zielinski, che pare destinato a lasciare il capoluogo campano, Marino aggiunge: "Quando si dice che si somigliano è vero, con il polacco che però è più esplosivo ed ha più gamba, mentre il serbo ricorda Andrea Colpani, il classico trequartista. Quando lo abbiamo preso gli ho detto subito: ‘Tu sei il golden boy’, perché come stile ricorda Gianni Rivera, nonostante calci di sinistro. Per certi versi, sul piano tecnico è anche superiore a Zielinski. Perché non ha giocato sempre titolare, quest’anno? Ha il difetto della discontinuità? E’ entrato in squadra giovanissimo e quest’anno c’è stata la vicenda estiva del trasferimento all’Inter, poi saltato, che ha creato scombussolamento… Dal punto di vista del valore individuale, però, il Napoli non deve avere dubbi. Atleticamente non è possente, ma Samardzic è agile e talentuoso".

