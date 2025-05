"Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Complimenti al PSG che ha fatto una finale straordinaria. Non hanno sbagliato nulla e hanno meritato". E' amara ma allo stesso tempo lucidissima l'analisi offerta a Sky Sport da Lautaro Martinez dopo la batosta presa in finale di Champions League dall'Inter, surclassata 5-0 dai francesi.

"Io sono orgoglioso della squadra, del mister, della società - ha aggiunto il Toro -. Ora bisogna rialzarsi, come è giusto che sia. Abbiamo fatto un'ottima stagione, pur non vincendo neanche un titolo. Contano le vittorie, c'è amarezza e voglia di ripartire. Abbiamo dato tutto in campo, oggi è arrivata una sconfitta che fa male. Ma sono orgoglioso".

