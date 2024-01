Re di Supercoppa italiana grazie al quinto titolo di supercampione d'Italia vinto da allenatore, Simone Inzaghi ha parlato così del suo record facendo i complimenti a tutta l'Inter per la vittoria sul Napoli all'ultimo respiro: "Fa piacere, però è giusto condividere quello che è stato fatto stasera (ieri sera, ndr) con i ragazzi -. le parole del tecnico nerazzurro a Radio TV Serie A -. Abbiamo fatto due partite spettacolari, dico grazie alla società che non ci ha mai fatto mancare nulla. I tifosi sono stati meravigliosi, hanno capito la nostra dedica quando tutti siamo andati ad esultare con loro sotto il loro settore. Napoli? Hanno lottato come leoni, ma ero fiducioso fino alla fine. Avevamo cambiato modulo, siamo stati bravi a trovare il gol al 90' allargando il gioco, sono contento perché abbiamo cercato il gol fino alla fine".

Inzaghi, poi, fa un elogio a Lautaro: "E' un capitano vero, un grandissimo uomo e giocatore. Voi lo vedete per le gesta che fa in campo, io lo vedo nel quotidiano come aiuta la squadra in ogni momento. Ha fatto sei mesi spettacolari, ora l'obiettivo è finire la stagione nel migliore dei modi".

Infine, Inzaghi dedica un pensiero doveroso a Gigi Riva, che si è spento ieri all'età di 79 anni: "Abbiamo ricevuto la bruttissima notizia a fine primo tempo. L'ho conosciuto a Coverciano. Un mio ricordo va a lui, lascerà un grande vuoto".

