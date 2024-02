Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ancora una volta insieme in campo dal primo minuto, anche questa sera contro la Salernitana. E' questa l'ultima novità di formazione in casa Inter. Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione ed è pronto a schierare la ThuLa titolare, nonostante l'imminente incrocio in Champions League contro l'Atletico Madrid. Arnautovic, assieme a Sanchez, dunque partirà dalla panchina.

De Vrij prenderà il posto di Acerbi al centro della difesa completata da Pavard e Bastoni, il trio Barella-Calha-Mkhitaryan viene confermato a centrocampo. Cambiano solo gli esterni con Dumfries e Carlos Augusto che faranno rifiatare Darmian e Dimarco.

La probabile formazione (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto; Lautaro, Thuram.