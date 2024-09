La sua presenza era in dubbio viste le parole del suo tecnico della vigilia, ma alla fine Erling Haaland ha giocato e come di consueto è risultato decisivo per la vittoria del Manchester City. Sulle ali dell'attaccante norvegese, la formazione di Pep Guardiola si carica in vista della sfida di Champions League contro l'Inter battendo per 2-1 il Brentford. Gara che inizia in salita per i Citizens che dopo nemmeno un minuto insaccano la rete dei Bees firmata da Yoane Wissa, ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa il vichingo con una doppietta al 18esimo e al 32esimo.

Manchester City che continua così il suo cammino immacolato in Premier League e prende un po' di vantaggio sul Liverpool, battuto in casa dal Nottingham Forest.

