Dopo aver ricevuto il sì dal Consiglio Comunale di Milano sulla vendita di San Siro ai club, Inter e Milan sono ora alla ricerca dei fondi. L'operazione costerà circa 1,2 miliardi di euro, come ricorda Tuttosport. Servono però finanziamenti esterni e le società li stanno cercando oltreoceano, vista anche la provenienza dei due fondi in capo ai club milanesi.

Goldman Sachs, Jp Morgan e Bofa Merrill Lynch, ma anche la giapponese Mitsubishi Ufj Financial Group sono i nomi proposti oggi da Tuttosport, mentre sarebbero fuori dai giochi Unicredit e Intesa San Paolo. Possibile invece il coinvolgimento di Banco Bpm. Ancora più urgente la questione del rogito: il 10 novembre scatterà infatti il vincolo sul secondo anello del Meazza.