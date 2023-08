L'Atalanta irrompe nella corsa di mercato per Gianluca Scamacca, forte degli 84 milioni di euro incassati dalla cessione monstre di Rasmus Hojlund al Manchester United. Secondo Sportmediaset, la Dea ha messo sul tavolo del West Ham una proposta da 25 milioni più 5 di bonus per il cartellino e un ingaggio per l'ex Sassuolo da 3,2 milioni, superando a livello di cifre l'Inter, ferma a 23 più di 5 di bonus e 3 milioni di stipendio. Così stando le cose, il club milanese, che non è intenzionato a partecipare ad aste con i bergamaschi, si è cautelato intavolando un dialogo con l'Udinese per Beto.

