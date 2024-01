José Mourinho ha appena lasciato la Roma, ma non è da escludere che il suo futuro possa essere ancora in Serie A. Come riportato da Sportmediaset, infatti, per la prossima stagione ci starebbe pensando il Napoli. Nelle ore successive all'esonero giallorosso dello Special One, l'agente del tecnico portoghese Jorge Mendes avrebbe telefonato ad Aurelio De Laurentiis per proporre il suo nome in ottica panchina del Napoli del prossimo anno, quando i partenopei dovranno rilanciare le loro ambizioni dopo un'annata decisamente da dimenticare.

Al momento c'è stato solo un contatto esplorativo, ma il Napoli ha preso nota della disponibilità dell'ex tecnico della Juventus a trasferirsi in Campania. Resta l'ostacolo ingaggio, visto che ADL difficilmente potrà offrire i 7 milioni di euro netti più bonus all'anno che il portoghese prendeva alla Roma. Una cifra simile, De Laurentiis la sborserebbe solo se fosse possibile arrivare a Conte.