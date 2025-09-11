Anche se mancano poco più di 48 ore a Juve-Inter, è ancora presto per parlare di scelte nette di formazione da parte di Cristian Chivu. Che, solo da domani, potrà lavorare con il gruppo al completo riabbracciando Lautaro Martinez, l'ultimo nazionale a tornare alla Pinetina. Sulla presenza in campo nel derby d'Italia dal 1' del Toro ci sono pochi dubbi, così come rispetto al suo partner: giocherà Marcus Thuram, due gol e un assist nelle prime due apparizioni ufficiali con i nerazzurri.

Più incerta la situazione negli altri due reparti: in difesa, Manuel Akanji potrebbe fare il suo esordio assoluto con i nerazzurri completando il trio davanti a Yann Sommer con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. In mezzo al campo, c'è da capire se Petar Sucic vincerà il ballottaggio con Henrikh Mkhitaryan, che a oggi appare favorito per giocare dal via con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Lo riporta Sky Sport.