Un solo assente nella seduta di allenamento della vigilia di Sassuolo-Inter in casa nerazzurra: si tratta di Francesco Acerbi, ai box da dopo il derby per una pubalgia che gli dava fastidio per la quale ha stretto i denti negli ultimi mesi. Simone Inzaghi ha ritrovato in gruppo Federico Dimarco, tenuto a riposo col Torino, e Yann Sommer, che si è messo alle spalle la febbre che lo aveva tenuto a casa mercoledì scorso. La preparazione verso la sfida del Mapei Stadium dei nerazzurri proseguirà domani, visto che non ci sarà ritiro: la squadra nerazzurra si ritroverà alla Pinetina per la rifinitura e poi partirà alla volta di Reggio Emilia. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!