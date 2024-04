Si è da poco concluso l'allenamento dell'Inter, attesa lunedì sera dal posticipo in trasferta contro l'Udinese. Tutti i giocatori hanno lavorato in gruppo, eccezion fatta per Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni: come riferisce Sky Sport, infatti, il mancino italiano ha accusato un leggero affaticamento ai flessori. Tra domani e dopodomani si deciderà se portarlo a Udine con il resto della squadra.

L'ex Lazio viaggia invece spedito verso il rientro a disposizione: secondo l'emittente domani può essere il giorno giusto per rivederlo in gruppo.

