Nuovi aggiornamenti di mercato su Daniel Maldini, fantasista del Monza accostato con insistenza all'Inter nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha il diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore, ma non ha alcuna prelazione su di lui, così come non ha la possibilità di pareggiare un'eventuale offerta di un'altra squadra.

E non finisce qui perché nel contratto di Maldini sono presenti due clausole: una da 12 milioni di euro per i club italiani e una da 15 milioni per i club stranieri.