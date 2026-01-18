Consueto allenamento di scarico alla Pinetina per l'Inter di Cristian Chivu il giorno dopo la vittoria con l’Udinese. La novità, riportata da Sky Sport, riguarda Josep Martinez:  il portiere spagnolo che ha lavorato con il gruppo e torna convocabile per la gara di Champions League con l’Arsenal di martedì.

Sezione: Focus / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 17:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
