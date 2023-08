L’Inter insiste per Benjamin Pavard: il difensore vuole i nerazzurri a tutti i costi, ma secondo La Repubblica il Bayern Monaco non vuole privarsi del francese prima di aver trovato un sostituto. L’accordo tra Inter e Pavard è stato raggiunto, anche in vista della prossima stagione quando il calciatore si libererà a parametro zero. L’alternativa resta Perr Schuurs del Torino.

