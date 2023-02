L’Inter ha goduto oggi di una giornata di riposo, come precedentemente stabilito. I nerazzurri si ritroveranno domani ad Appiano Gentile e sarà quello il momento in cui andrà analizzato il ko subito sul campo del Bologna, il settimo in 24 gare. Come riportato da Repubblica, è dunque previsto nel Training Center nerazzurro l’ennesimo confronto collettivo, cosa ovviamente non circoscritta solo all’analisi delle sconfitta.