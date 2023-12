17' - L'arbitro richiama Simonetto, autore di un intervento in netto ritardo su Stante dopo la bella diagonale difensiva di Nezirevic.

16' - Termina direttamente in fallo di fondo il cross sbilenco di Sarr-

15' - Continua ad attaccare l'Inter, evidentemente non paga del vantaggio. Atalanta fin troppo attendista finora.

14' - Terzo gol in stagione per Spinaccè, a segno in tutte le competizioni: prima di questa marcatura, il 22 nerazzurro aveva messo la sua firma in campionato e Youth League, nei match contro Empoli e Salisburgo.

13' - Si alza la bandierina dell'assistente: l'autore del gol Spinaccè pizzicato in posizione di fuorigioco.

12' - Premiata, dunque, la voglia di fare la partita dell'Inter, in vantaggio alla prima, vera occasione creata.

11' - LA SBLOCCA SPINACCE', INTER IN VANTAGGIO! Fa tutto bene il centravanti di Chivu che, dopo aver lavorato bene il pallone sulla trequarti verso la corsia sinistra Motta, va a raccogliere il cross di Motta sul secondo palo spingendolo in porta con un colpo di testa.

9' - Carica sul portiere di Manzoni: inevitabile l'intervento dell'arbitro.

8' - E' rimasto a terra Riccio dopo un contrasto con Sarr: per l'arbitro è fallo di quest'ultimo. Chivu non è d'accordo.

6' - Bel break a centrocampo di Akinsanmiro, Spinaccè entra in possesso del pallone ma non affonda perché non trova grande collaborazione dai suoi compagni.

5' - Sarr non può arrivare sul lancio dalle retrovie: si riparte con una rimessa dal fondo di Pardel.

4' - L'Inter cerca una combinazione stretta con Di Maggio e Sarr vicino all'area atalantina, ma la giocata non riesce per un'imprecisione tecnica.

3' - Stante commette fallo ai danni di Vlahovic: arriva il primo fischio dell'arbitro.

2' - Possesso palla insistito dell'Inter, che prova a imporre subito il suo ritmo alla gara.

1' - L’Atalanta, oggi in completo bianco da trasferta, dà il primo giro al pallone del match. L’Inter veste il classico nerazzurro.

13.03 - Fischio d’inizio di Gianluca Grasso, comincia in questo momento Inter-Atalanta Primavera!

13.01 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

13.00 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

12.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino, i suoi assistenti sono Alessandro Antonio Boggiani (Monza) e Doriana Isidora Lo Calio (Seregno).

12.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Atalanta Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.45 - Qualche cambio di formazione inevitabile per Chivu visti gli impegni ravvicinati: restano inizialmente a riposo i titolarissimi Cocchi, Stankovic, Berenbruch, Matjaz e Aidoo, oltre a Calligaris, neanche convocato. In porta c'è Raimondi, davanti a lui esordisce dal 1' Alexiou in campo con Stante; ai loro lati Nezirevic e Motta. In mezzo conferme per Di Maggio e Akinsanmiro, mezzali in un centrocampo a tre completato da Bovo. L'attacco lo guida Sarr, con Quieto e Spinaccè a dargli supporto.

12.40 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 12 Raimondi; 2 Nezirevic, 15 Stante, 33 Alexiou, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 5 Bovo, 8 Di Maggio; 22 Spinacce, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 21 Tommasi, 3 Cocchi, 4 Stankovic, 14 Berenbruch, 16 Guercio, 17 Vedovati, 18 Zuberek, 19 Matjaz, 24 Ricordi, 27 Aidoo, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA: 1 Pardel; 3 Simonetto, 4 Comi, 5 Ghezzi, 6 Mendicino, 7 Manzoni, 8 Riccio, 9 Vlahovic, 18 Guerini, 29 Castiello, 33 Regonesi. A disposizione: 22 Sala, 14 Bordiga, 16 Armstrong, 17 Fiogbe, 19 Tavanti, 21 Bonanomi, 23 Tornaghi, 26 Jonsson, 30 Capac, 32 Gariani, 36 Colombo. Allenatore: Giovanni Bosi.

12.33 - Ancora Inter e Atalanta Primavera una di fronte all'altra dopo l'1-1 di undici giorni fa, in campionato. Questa volta però si gioca a campi invertiti e in un'altra competizione: in palio, infatti, c'è l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di categoria, quindi oggi va trovato per forza un vincitore. Dal 'Konami Youth Development Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Atalanta, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Il kick-off è fissato per le 13.