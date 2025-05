Comincerà martedì 27 maggio, alle 20.30, il cammino dell'Inter Primavera nei playoff scudetto. L'avversario dei nerazzurri in semifinale uscirà dalla sfida tra Milan e Sassuolo, una gara secca che in caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari, prevede subito l'esecuzione dei calci di rigore senza passare dai supplementari. La stessa formula verrà replicata nell'ultimo atto, in programma venerdì 30 maggio, sempre alle otto e mezza di sera. Tutte le gare della fase finale del campionato Under 20 si disputeranno allo stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli (FI), con diretta TV su Sportitalia.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

PRIMO TURNO

Venerdì 23 maggio Fiorentina-Juventus, ore 18:00

Sabato 24 maggio Sassuolo-Milan, ore 18:00

SEMIFINALI

Lunedì 26 maggio Roma - vincente Fiorentina-Juventus, ore 20:30

Martedì 27 maggio INTER - vincente Sassuolo-Milan, ore 20:30

FINALE

Venerdì 30 maggio Vincente Semifinale A - Vincente Semifinale B, ore 20:30