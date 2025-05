Vittoria sudata, ma meritata quella ottenuta dall'Inter questa sera contro il Sassuolo nel match valido per la semifinale scudetto di Primavera 1. Successo che arriva ai calci di rigore dopo l'1-1 ai regolamentari che porta la firma di capitan Alexiou, una delle stelle della serata del Viola Park, dove l'Inter di Zanchetta si prende di forza la finale scudetto contro i padroni di casa della Fiorentina. Calligaris MVP di serata, seguito da Alexiou... Re Cecconi, unica nota stonata della serata.

RISING STAR

ALESSANDRO CALLIGARIS - Quando serve, Ale Calligaris risponde presente e lo fa nella serata più importante... finora. Decisivo due volte l'estremo difensore nerazzurro che cala la scialuppa alla sua Beneamata nel momento di maggiore difficoltà, neutralizzando Knezovic dal dischetto prima, e sulla ribattuta dopo aiutato dall'altro rising star della serata, capitan Alexiou. Il rigore parato al croato nel primo tempo non è l'unica prodezza della serata e sempre dagli undici metri ferma Parlato e mette la firma sul biglietto per la finale di venerdì sera.

CHRISTOS ALEXIOU - Calligaris para, Alexiou segna. Sembra la sigla di Holly e Benji, ma è l'Inter di Zanchetta e con un mezzo remake di Bayern Monaco-Inter vinta in Germania portiere e capitano si prendono la scena come in quel folle pomeriggio tedesco. Se Calligaris para il rigore di Knezovic evitando ai suoi di annegare in un momento di funesta tempesta, capitan Christos fa il gol dell'1-1 che rispiega ufficialmente le vele di una nave che naviga dritta verso i rigori prima e la finale dopo. Settima rete stagionale per lui e rising star in condivisione con l'altro eroe della serata.

UP

AIDOO - Grandissima prova del difensore numero 2 che difende bene, fondamentale nel primo tempo quando sventa due pericoli velenosi per Calligaris e l'Inter. Domina la fascia destra, serve i compagni, si propone continuamente in avanti, si sovrappone continuamente a De Pieri creando superiorità numerica, raddoppiando. È un continuo saliscendi sulla fascia destra, ripagando la scelta di Zanchetta.Inter-Sassuolo, Up&Down - Calligaris e Alexiou monumentali: salvano l’Inter e le consegnano la finale. Una sola la nota dolente

COCCHI - Vitamina C. L'esperienza in prima squadra porta esperienza e si vede: l'esterno nerazzurro col numero di Facchetti sulle spalle è una certezza e un pericolo continuo per gli avversari che soffrono la sua pressione, velocità e qualità. Non è un caso che il gol di Alexiou nasce da un suo cross: prende una traversa e manda spesso in crisi la difesa avversaria.

BERENBRUCH - Non è la sua serata migliore, ma sbaglia poco. Sempre al centro del gioco, dirige bene il lavoro in mezzo al campo, specie quando c'è da fare da cerniera tra il reparto difensivo e offensivo: orchestra bene palloni interessanti, colpisce un palo e segna il primo rigore che rompe il ghiaccio.



DOWN

GABRIELE RE CECCONI - Due pesanti errori macchiano la sua prova, prima vera grande serata no della stagione. Prima regala il gol del vantaggio al Sassuolo. Poi perde un altro pallone velenosissimo che però Minta, fortunatamente, non sfrutta a suo favore, poi causa il fallo da rigore che tira (e sbaglia) Knezovic. Zanchetta gli dà fiducia e nel secondo tempo si rianima un attimo ritrovando attenzione e lucidità ma ciò non cancella una prestazione che non sembra neanche di sua interpretazione.

