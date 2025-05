Molta gente sceglie il treno per andare a Monaco di Baviera, sede della finale di Champions League 2025 tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma il 31 maggio. La piattaforma Trainline segnala un significativo aumento dei viaggi internazionali in treno verso la città tedesca. Un’analisi delle prenotazioni per i viaggi tra il 30 e il 31 maggio evidenzia un incremento del +300% dei passeggeri provenienti dall’Italia, e una crescita del +189% a livello globale rispetto alla settimana precedente. I dati confermano come il calcio continui a essere un potente catalizzatore emotivo e un importante motore della mobilità europea transfrontaliera.