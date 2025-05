L'ex leggenda del Paris Saint-Germain Raimundo Souza Vieira de Oliveira, meglio noto come Raí, si schiera a favore della sua ex squadra per la finale di Champions League contro l'Inter: "L'Inter è una grande squadra, non si sa mai il risultato. Ma il PSG è il favorito e ci sono buone probabilità che alla fine vinca la Champions League. È una squadra giovane e affiatata che può ancora giocare insieme per diverse stagioni".

Il fratello del leggendario Socrates ha aggiunto: "Sono favoriti perché hanno battuto in maniera clamorosa Liverpool e Arsenal. Anche se l'Inter ha battuto il Barcellona, ​​il modo in cui il PSG sta giocando questa stagione è efficiente sia in attacco che in difesa. È completo, tutti partecipano, e nel calcio moderno questo è fondamentale."