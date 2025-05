Prima del fischio d'inizio di Inter-Sassuolo Under 20, valido per la semifinale scudetto del campionato Primavera, il responsabile del Settore Giovanile dei nerazzurri, Massimo Tarantino ha così parlato a Sportitalia: "Siamo molto contenti per il percorso fatto dai settori giovanili, è un modo per ripagare gli sforzi fatti da un club che punta molto sui giovani. Siamo orgogliosi dei risultati sportivi, ma soprattutto del percorso perché non dimentichiamo che i risultati nei settori giovanili sono importanti e danno gratificazioni durante la stagione, ma la cosa più importante è fare un buon percorso per farli diventare buoni giocatori quindi quest’anno siamo contenti per il traguardo raggiunto con questa semifinale ma in generale per la stagione. In Youth League non siamo riusciti a raggiungere le final four, ma avevamo fatto un percorso arrivando primi su 36 squadre e questo è sicuramente un risultato che certifica il buon lavoro fatto e l’investimento portato avanti dal club".

Cosa si aspetta dal Sassuolo?

"Ho visto la gara di ieri ed è stata bellissima e mi auguro che anche stasera possa essere una bella partita. Giochiamo contro una squadra che gioca da tanti anni insieme. Ha dimostrato, visto che sono qui anche loro, di essere ad un livello alto. Ma come dice il nostro presidente noi siamo l’Inter e abbiamo il dovere di provare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni, ci proveremo anche questa sera sapendo che affronteremo una squadra forte che l’anno scorso ci ha fatto tribolare dopo una bella stagione".

Sulla finale di Champions:

"Voglio fare un in bocca al lupo? Quello è scontato, siamo tutti oltre che dipendenti, tifosi dell’Inter. Ci auguriamo tutti che possa fare la miglior partita e che possa finire nel migliore dei modi. Poi siamo scaramantici e non diciamo niente, ma sicuramente saremo a Monaco a tifare per la nostra squadra".