"Spero in una grande vittoria del PSG e in una grande festa qui a Parigi". Lo afferma l'ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko, intervistato da Sky Sport davanti al Parc des Princes. "Questa per me è la partita più importante della storia del club, perché ha fatto tantissimo per arrivare qui", ha aggiunto Sissoko che poi ha parlato della crescita di Ousmane Dembélé: "Sta segnando tantissimo, Luis Enrique ha fatto un lavoro incredibile con lui dandogli fiducia. Ora sta facendo molto bene, è da Pallone d'oro per me".