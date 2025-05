Non solo De Bruyne. De Laurentiis sta provando a convincere Conte a restare al Napoli con il mercato e - secondo il Corriere dello Sport - è vicino anche l'arrivo a parametro zero di David, a lungo seguito anche dall'Inter.

Ma c'è un altro nome che interessa gli azzurri e che potrebbe favorire la permanenza di Conte in Campania: è quello di Davide Frattesi, dato in uscita dall'Inter in estate dopo i "mal di pancia" di gennaio scorso. Frattesi è un pallino degli azzurri che ci avevano pensato già nel mercato invernale: "Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale in questo momento è interamente concentrato sulla finale di Champions contro il Psg", spiega il quotidiano romano. Dunque, tutto rinviato a dopo Monaco.

Ai neo campioni d'Italia piacciono pure Sané del Bayern e Zhegrova del Lille.