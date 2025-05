Raggiunto da Sportitalia, Thomas Berenbruch si concede ad un commento a caldo dopo la vittoria sul Sassuolo ai rigori che ha regalato all'Inter la finale scudetto: "Siamo riusciti a pareggiarla meritatatemente. Non siamo partiti bene, siamo andati in bambola dopo il gol preso e abbiamo concesso un rigore ma per fortuna ci ha salvato Calligaris. Il peso degli episodi poi ci è venuto a favore. Nel secondo abbiamo reagito e cercato di non portare la gara ai rigori ma volevamo la finale. Per molti di noi è il quarto anno che ci proviamo, speriamo che questo sia l'anno buono. Ricordo più bello? Senza dubbio l'ottavo col Bayern, ma ci metto in pari questa semifinale".

