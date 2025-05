Il Bayern Monaco sarà costretto a guardare in tribuna lla finale in casa il 31 maggio all'Allianz Arena per scoprire se sarà l'Inter o il Paris Saint-Germain a vincere la Champions League. Partita che viene analizzata anche da Karl-Heinz Rummenigge all'agenzia DPA, in un'ìntervista dove elegge i transalpini come i favoriti per la vittoria finale: "Il DNA del club parigino è cambiato radicalmente. In passato, dopo l'arrivo degli investitori, l'attenzione era rivolta ai grandi nomi, oggi invece è rivolta a una squadra più omogenea. Il PSG per me è la sorpresa della stagione".

Kalle poi rivela un aneddoto: "Ho detto a Nasser Al-Khelaifi, che è un mio amico, nel 2020: 'Ci vuole pazienza per vincere questo titolo'. All'epoca, a Lisbona, dopo aver perso la finale proprio contro il Bayern era molto deluso: forse ora è arrivato il momento per il riscatto". Secondo Rummenigge, il successo di Parigi è dovuto a due fattori. "In primo luogo, hanno ridotto significativamente il monte stipendi: molti dei giocatori con i salari più alti, che causavano anche disordini nello spogliatoio, non ci sono più. In secondo luogo, hanno finalmente trovato l'allenatore giusto in Luis Enrique".